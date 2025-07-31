أوكرانيا: روسيا أطلقت أكثر من 300 طائرة مسيرة

كييف - (د ب أ)



قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عبر تطبيق تليجرام، إن روسيا شنت هجوما هائلا باستخدام أكثر من 300 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ على أوكرانيا خلال الليل، مستهدفة بشكل رئيسي العاصمة كييف.



وأضاف زيلينسكي "أطلق الروس أكثر من 300 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ. ونبذل كل ما في وسعنا لتنفيذ جميع الاتفاقات لحماية شعبنا بالكامل، ولضمان أن يخدم كل اتفاق هدف إنقاذ الأرواح"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).



وقال زيلينسكي إن العاصمة كانت الهدف الرئيسي لهذا الهجوم الهائل.



وأضاف زيلينسكي "لحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية السكنية. وفي أحد الأحياء السكنية، تم تدمير جزء كامل من مبنى سكني. وحتى الآن، أسفر الهجوم عن مقتل ستة أشخاص، من بينهم طفل في السادسة من عمره. وأتقدم بأحر التعازي لجميع عائلاتهم وأحبائهم. كما ذكرت تقارير وقوع عشرات الجرحى، وجميعهم يتلقون المساعدة اللازمة".



وأضاف زيلينسكي أن مناطق دنيبرو وبولتافا وسومي وميكولايف وكييف تضررت أيضا.



ومنذ ساعات الليل، يعمل رجال الإنقاذ والإطفاء والمسعفون الأوكرانيون وجميع خدمات الطوارئ اللازمة في مواقع الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية.



وقال زيلينسكي "اليوم، شهد العالم مجددا رد فعل روسيا على رغبتنا في السلام التي نتشاركها مع أمريكا وأوروبا. مزيد من عمليات القتل الدموية. ولهذا السبب، فإن السلام بدون قوة مستحيل. لكن جميع الأدوات اللازمة لإجبار موسكو على صنع السلام، وإجبارها على الجلوس إلى طاولة مفاوضات حقيقية، موجودة في أيدي شركائنا. نحن نعول على أن كل ما تعلنه أمريكا وأوروبا الآن لتحقيق هذا الهدف سوف يتحقق".



وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، تيمور تكاتشينكو، إنه من المتوقع ارتفاع عدد الضحايا، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).



وأضاف تكاتشينكو أن الهجوم أسفر عن انهيار جزء كبير من مبنى سكني مكون من تسعة طوابق.



وتوجهت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث لانتشال المحاصرين تحت الأنقاض.



وأظهرت صور من موقع الحادث أعمدة من الدخان تتصاعد من مبنى تعرض لأضرار جزئية وحطاما متناثرا على الأرض.



وقال تكاتشينكو إن الهجوم استهدف 27 موقعا على الأقل في أنحاء كييف، حيث وقعت أكبر الأضرار في منطقتي سولوميانسكي وسفياتوشينسكي.



كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أمس الأول الثلاثاء، أنه سيمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهلة أقصر حتى الثامن من أغسطس المقبل لإحراز تقدم في جهود السلام، وإلا ستفرض واشنطن عقوبات ورسوما جمركية.



واتهم قادة غربيون بوتين بالتباطؤ في جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة، في محاولة للاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية.







