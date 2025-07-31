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سفير إسرائيلي سابق لدى ألمانيا: نتنياهو يهتم بشأن بقائه السياسي

10:58 ص الخميس 31 يوليه 2025

بنيامين نتنياهو

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برلين- (د ب أ)

انتقد سفير إسرائيلي سابق لدى ألمانيا بشدة المسار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحرب في قطاع غزة.

وقال الدبلوماسي شيمون شتاين في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية اليوم الخميس إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنها تفتقر إلى رؤية واضحة حول مسار الحرب والغرض من العملية في قطاع غزة المحاصر.

وأشار شتاين إلى الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس، مضيفا أن نتنياهو مستعد "للتضحية" بإسرائيل دون تقديم استراتيجية شاملة تراعي أيضا الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدا أن أولوية نتنياهو القصوى هي البقاء السياسي.

وقال شتاين إنه يجب الضغط على إسرائيل، مشيرا في ذلك إلى إمكانية فرض عقوبات، مطالبا في الوقت نفسه بالتمييز هنا بين الحكومة والسكان المدنيين.

وبخصوص إعلان عدة دول عن نيتها الاعتراف بفلسطين كدولة، وصف شتاين مثل هذه الخطوات بأنها "عمل رمزي" و"عمل ناجم عن إحباط" لن يحل الصراع الحالي.

وشغل شتاين منصب سفير إسرائيل لدى ألمانيا خلال الفترة من عام ٢٠٠١ حتى عام ٢٠٠٧.

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نتنياهو سفير إسرائيلي سابق الحرب في غزة
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