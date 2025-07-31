الخارجية الامريكية: هيمنة الصين على سلاسل توريد المعادن تهدد مصالحنا



وكالات

قال جوناثان برات كبير الموظفين في مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، إن هيمنة الصين على سلاسل توريد المعادن العالمية تهدد المصالح الوطنية الأمريكية.

وأضاف برات للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "هيمنة الصين على سلاسل توريد المعادن العالمية، وخاصة في مجال المعالجة والتكرير، تشكل تهديدا للمصالح الأمريكية والإفريقية على حد سواء".

وأيد السيناتور تيد كروز برات، قائلا: "إنه يتطلب إنتاج طائرة مقاتلة واحدة من طراز "إف-35" ما يصل إلى 408 كج من العناصر الأرضية النادرة، وأكثر من أربعة أطنان لإنتاج غواصة من طراز "فرجينيا"، وفقا لروسيا اليوم.

ووصف الوضع الحالي أنه "غير مقبول على الإطلاق"، مؤكدا أن الوصول إلى المواد الاستراتيجية يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي، ودعا إلى إنشاء سلاسل توريد بديلة على وجه السرعة.

وأعرب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر في أوائل يوليو، في رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي، عن قلقه إزاء أنشطة التعدين الصينية في أعماق البحار.

وقال إن الصين، بشراكتها مع دول جزرية صغيرة في مناطق غنية بالمعادن الأساسية، تسعى إلى "إبعاد" الولايات المتحدة وحلفائها عن الوصول المباشر إلى موارد قاع البحار.