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روسيا تؤكد عدم وقوع إصابات جراء زلزال كامتشاتكا

03:48 م الأربعاء 30 يوليه 2025

الكرملين

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وكالات

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، عدم وقوع إصابات في روسيا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجة قبالة كامتشاتكا شرق البلاد.

وأشاد بيسكوف، اليوم الأربعاء، بسلامة المباني وحسن عمل أنظمة الإنذار، قائلًا إن عدم وقوع إصابات يعود إلى قوة البناء وفعالية أنظمة الإنذار.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية، بإلغاء تحذير من تسونامي في سيفيرو كوريلسك الروسية بعد أن ضربها زلزال عنيف بقوة 8.8 درجات أدى إلى موجات مد تسونامي.

وفجر اليوم، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، متسببًا في حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في منطقة شمال المحيط الهادئ.

وعدّلت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، في الصباح، تقديرها لقوة الزلزال، الذي ضرب قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا، إلى 8.7 درجات.

وقالت هيئة الخدمات الجيوفيزيائية في بيان: "وقع أقوى زلزال في منطقة بؤر النشاط الزلزالي بكامتشاتكا، منذ عام 1952، وبلغت شدته، وفق تقديرات مختلفة، 8.7 درجات".

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الكرملين زلزال كامتشاتكا ديمتري بيسكوف
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