تهديد بوجود قنبلة يتسبب في تعليق مؤقت للرحلات بكندا

(وكالات)

شهدت مطارات كندا حالة استنفار أمني، اليوم الخميس، بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة أدى إلى تعليق مؤقت لحركة الطائرات المغادرة من مطاري أوتاوا ومونتريال الدوليين، قبل أن تُرفع القيود لاحقًا، وفق ما أعلنت عنه إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

وصرح مطار "ماكدونالد كارتييه الدولي" في أوتاوا عبر منصة "إكس" أنه يتعامل مع "حادث أمني"، محذرًا من احتمال حدوث اضطرابات في حركة الطيران، داعيًا المسافرين إلى متابعة تحديثات مواعيد رحلاتهم.

من جهتها، أوضحت شركة "ناف كندا"، المسؤولة عن إدارة الملاحة الجوية، أنها تلقت بلاغات تهديد طالت عددًا من منشآتها، ما استدعى إخلاء الموظفين في المواقع المتأثرة كإجراء احترازي.

وأضافت الشركة أن المسافرين قد يواجهون تأخيرات في الرحلات نتيجة هذه التطورات.

وفي السياق نفسه، أعلنت شرطة أوتاوا عبر "إكس" أنها فتحت تحقيقًا في الحادث الأمني الذي وقع في المطار، دون تقديم مزيد من التفاصيل.