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حرائق مدمرة تجتاح غابات إزمير بتركيا.. وقرى تُخلى بالكامل

01:44 م الخميس 03 يوليه 2025

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(وكالات)

أعلنت فرق الإطفاء التركية، اليوم الخميس، أنها تواصل جهودها للتصدي لحرائق الغابات الضخمة التي اجتاحت مناطق واسعة من محافظة إزمير، غرب تركيا، حيث ساهمت الرياح العاتية في تصاعد النيران وامتدادها السريع نحو التجمعات السكنية.

وأفادت السلطات المحلية بأن ألسنة اللهب زحفت بسرعة نحو منطقتي تشيشمي وألاتشاتي، المطلتين على بحر إيجة، ما اضطر الجهات المعنية إلى تنفيذ عمليات إخلاء عاجلة لثلاث قرى محاذية لمناطق الحريق كإجراء وقائي.

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كما أُغلق جزء من الطريق السريع المؤدي إلى الجنوب بشكل مؤقت، بعدما طوقت النيران جانبي الطريق.

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وأوضح محافظ إزمير سليمان ألبان أن الحريق بدأ في منطقة إلدير الساحلية نتيجة خلل في شبكة الكهرباء. وأكد أن الجفاف الحاد والرياح القوية ساهما بشكل كبير في تسارع انتشار النيران، ما صعّب مهمة فرق الإطفاء.

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تركيا حرائق الغابات
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