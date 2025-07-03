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"يا أحمد الشرع منحبك".. إقحام اسم الرئيس السوري في أنشودة نبوية يثير جدلًا

01:38 م الخميس 03 يوليه 2025

الرئيس السوري احمد الشرع

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بي بي سي

أثار المنشد السوري الحلبي، أحمد حبوش، جدلا واسعا على وسائل التواصل بعد إقحامه اسم الرئيس السوري أحمد الشرع في نشيد ديني خلال حفل أقيم بمناسبة إطلاق حملة " لعيونك يا حلب" للنهوض بواقع المدينة الخدمي. قام المنشد بتغيير بعض كلمات الأنشودة وقال" يا أحمد الشرع منحبك"، الأمر الذي أغضب سوريين وذكّرهم بأغنية "منحبك" التمجيدية لبشار الأسد.

وقام ثلاثة محامين في حلب برفع دعوى ضد المنشد بتهمة الضرر المعنوي وإهانة ديانتهم.

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BBC

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أحمد الشرع أنشودة نبوية أحمد حبوش اخبار bbc
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