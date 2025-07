الدالاي لاما يعلن أنه ينوي التجسد مرة أخرى بعد موته (فيديو)

وكالات

أكد الدالاي لاما، الزعيم الروحي للتبت، لأتباعه الأربعاء، أنه سيعود في تجسد جديد بعد وفاته، مجددًا تمسكه باستمرارية مؤسسة القيادة الروحية التبتية، ومشيرًا إلى آلية الخلافة التي من المتوقع أن تثير مواجهة جديدة مع الصين.

وجاء الإعلان، الذي نُشر قبل أيام من احتفاله بعيد ميلاده التسعين، ليضع حدًا للتكهنات التي أطلقها بنفسه سابقًا حول احتمال إنهاء تقليد الدالاي لاما، وهو تقليد يمتد لقرون.

The elderly Dalai Lama assured his followers that upon his death he would be reincarnated as the next spiritual leader of Tibetan Buddhism and spelt out a succession process that sets up a renewed clash with China https://t.co/3msSVy0FZW pic.twitter.com/7Pv3bISm05