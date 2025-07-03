السعودية تدشّن أول سرية من منظومة "ثاد"

وكالات

دشّنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي أول سرية من منظومة "ثاد" (THAAD) الأمريكية للدفاع الجوي الصاروخي، وذلك بعد استكمال مراحل الاختبار والفحص والتدريب الميداني الجماعي لمنسوبيها داخل المملكة.

وجاء الإعلان خلال حفل رسمي أُقيم في معهد قوات الدفاع الجوي بمحافظة جدة، بحضور قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الأربعاء.

وخلال الحفل، قام قائد مجموعة الدفاع الجوي الأولى بتسليم علم السرية إلى قائد السرية، في خطوة ترمز إلى دخولها الخدمة التشغيلية الكاملة ضمن منظومات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

ويُعد هذا التدشين جزءاً من مشروع "الثاد" الدفاعي، الذي يستهدف تعزيز الجاهزية القتالية لقوات الدفاع الجوي، ورفع قدراتها في مجال حماية الأجواء والمنشآت الحيوية، وذلك في إطار دعم أمن المصالح الاستراتيجية للمملكة.





