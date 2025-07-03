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حكومة غزة: الاحتلال ارتكب 26 مجزرة في 48 ساعة

10:10 ص الخميس 03 يوليه 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب "26 مجزرة دموية" خلال 48 ساعة، راح ضحيتها أكثر من 300 شهيد ومئات الجرحى والمفقودين من المدنيين، وذلك في قصف مناطق مختلفة من القطاع.

وأوضح أن هذه المجازر وقعت نتيجة قصف مراكز الإيواء والنزوح المكتظة بعشرات آلاف النازحين كذلك قصف الاستراحات العامة مثل استراحة "الباقة" واستهداف العائلات الفلسطينية داخل منازلها والأسواق الشعبية والمرافق الحيوية وقتل المدنيين المجوّعين أثناء بحثهم عن الغذاء.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي حكومة غزة مجازر الاحتلال
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