جاكرتا- (أ ب)

يواصل رجال الإنقاذ اليوم الخميس، البحث عن 38 مفقودا في مياه البحر، بعد غرق عبارة الليلة الماضية بالقرب من جزيرة منتجع بالي في إندونيسيا.

وتم انتشال أربع جثث، بينما تحسنت أحوال الطقس وحالة البحر خلال الصباح، ما ساعد في البحث عن ناجين.

وأفادت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ بأنه تم حتى الآن إنقاذ 29 شخصا.

ووصل أفراد عائلات ركاب العبارة المنكوبة إلى ميناء المغادرة وهم في حالة من الذعر، وكان بعضهم يبكي، بينما كانوا يسعون للإطمئنان على أحبائهم، ويأملون في أن يكونوا بين الناجين.

وشاركت تسعة قوارب، من بينها قاربا سحب وآخران مطاطيان، بالإضافة إلى صيادين محليين وأشخاص على الشاطئ، في البحث عن المفقودين.

وتسببت الأمواج القوية التي وصل ارتفاعها إلى مترين (5 ,6 قدم) والظلام الدامس، في إعاقة أعمال البحث طوال الليل، إلا أن مسؤول إنقاذ قال إن تحسن أحوال الطقس والبحر في الصباح سهل على رجال الإنقاذ الاستمرار في عمليات البحث عن المفقودين.

وغرقت العبارة "كيه إم بي تونو براتاما جايا"، بعد نصف ساعة تقريبا من مغادرتها ميناء كيتابانج بمدينة بانيوانجي في جاوة الشرقية مساء أمس الأربعاء، بينما كانت متجهة إلى ميناء جيليمانوك في بالي، في رحلة تمتد لنحو50 كيلومترًا.

وذكرت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في بيان أن العبارة كانت تقل 53 راكبا و12 من أفراد الطاقم و22 مركبة، من بينها 14 شاحنة.