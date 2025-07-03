طالب أمريكي يطالب بتعويض ضخم بسبب اعتقاله من قبل عناصر ICE



وكالات

أعلنت قناة "أن بي سي"، أن طالبا لاتينيا يحمل الجنسية الأمريكية رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، مطالبا بتعويض مالي عن اعتقاله من قبل عملاء إنفاذ الهجرة والجمارك الأمريكية.

وأضافت القناة أن منظمة MALDEF المختصة بالدفاع عن الحقوق المدنية للاتينيين أعلنت رسميا عن نيتها رفع دعوى مدنية ضد الحكومة، بسبب ما زُعم عن تعرض المواطن البالغ من العمر 37 عاما جوب جارسيا للضرب والاحتجاز غير القانوني والحرمان من حريته دون وجه حق.

وذكرت MALDEF أن جارسيا، وهو طالب دراسات عليا ومصور، تم طرحه أرضا واعتقاله من قبل عملاء إنفاذ الهجرة والجمارك الأمريكية ICE في موقف سيارات بهوليوود.

وكان جارسيا يحاول، مع آخرين من المارة، منع سائق شاحنة صغيرة من النزول من سيارته التي حاصرها عملاء ICE، وبسبب تصرفه هذا، تم اعتقاله واحتجازه لأكثر من 24 ساعة.

وترى MALDEF أن اعتقال جارسيا واحتجازه كان بدافع عنصري، كما تعتقد المنظمة أن تصرفات العملاء الحكوميين انتهكت حقوق جارسيا الدستورية، بما في ذلك حرية التعبير والحق في الصمت والحماية من التفتيش والاعتقال التعسفيين، بالإضافة إلى الحق في محاكمة عادلة.

ونقلت "إن بي سي" عن المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشا ماكلوكلين تعليقها على الواقعة، حيث قالت إن جارسيا اعتدى على عميل فيدرالي وأهانه لفظيا.

كما كررت تحذير وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بأن أي شخص يعتدي على موظف إنفاذ القانون ستتم محاسبته بالكامل".