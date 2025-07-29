مصادر: الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة

وكالات

أفادت مصادر دبلوماسية بأن الاتحاد الأوروبي يدرس بجدية فرض عقوبات على إسرائيل بسبب استمرار الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، لكنه امتنع عن تفعيل هذه العقوبات في الوقت الراهن.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"الجزيرة"، أن عشر دول من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي أيدت مقترحًا بفرض العقوبات، في حين عارضت كل من ألمانيا وإيطاليا المقترح، ما حال دون التوافق عليه في المرحلة الحالية.

وأضافت المصادر أن الاتحاد سيواصل العمل على مقترحات أخرى، من بينها تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج علمي أوروبي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني، سير كير ستارمر، أن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خلال دورة الجمعية العامة المقررة في أواخر سبتمبر 2025، وذلك ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لتحسين الوضع الإنساني في غزة والالتزام باستئناف عملية السلام القائمة على حل الدولتين.