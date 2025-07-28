كتبت- أسماء البتاكوشي:

في حلقة جديدة غريبة ضمن حملة استهداف مصر، تناقل صحفيون فلسطينيون بيانا منسوبا لما وصفوه بـ"اتحاد أئمة المساجد في الداخل الفلسطيني" يدعو لتنظيم مظاهرة احتجاجية أمام السفارة المصرية في تل أبيب، يوم الخميس المقبل 31 يوليو الجاري، رفضًا لاستمرار إغلاق معبر رفح البري.

ورغم اعتراف إسرائيل بمسئوليتها عن غلق معبر رفح المخصص للأفراد وليس للبضائع من الجانب الفلسطيني والذي يسيطر جيش الاحتلال عليه، إلا أن مصر تتعرض لحملة ممنهجة تتهمها بغلق المعبر رغم أنه مفتوح من جانبها.

وبحسب البيان، تقدم نضال أبو شيخة والذي تم تعريفه برئيس اتحاد أئمة المساجد في الداخل الفلسطيني- وهو كيان لم يجد مصراوي أي معلومات عنه قبل هذا البيان- بطلب رسمي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لتنظيم المظاهرة، بمرافقة المحامي خالد زبارقة.

وقال أبو شيخة في البيان المزعوم: "لا لتجويع غزة، نعم لفتح معبر رفح"، مضيفًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار المسؤولية الدينية والوطنية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسبب البيان في حالة من الجدل بين فلسطينيي الداخل، وسط اتهامات بوقوف عناصر من جماعة الإخوان ورائه. وسخر الشيخ محمود أبو الطيف من الاتحاد المزعوم، وعلق قائلا: "كإمام اول مرة باسمع في "اتحاد أئمة المساجد"؟؟ ممكن نبذة عن الجمعية وأعضاء إدارتها؟".

وهاجم يوسف حجازي، الذي عرف نفسه بأنه إمام في الأراضي المحتلة، الاتحاد المزعوم قائلا: اتحاد أئمة المساجد!!!! ابو شيخة؟؟؟؟ مين ابو شيخة ومين مساجد!! يا أمة ضحكت من جهلها وظلمها وكبرها الأمم. العبد الفقير 25 سنة وأنا إمام مسجد لم اسمع بمثل هذه الترهات والاتحاد، كيف المكيال لهذه اللجنة أو الاتحاد، ايش تنقاية عدس القصة والا شو. لا أكتب من فراغ أو مجرد عتاب لكن لما اقرأ شيء وهمي وتضليل وضلال والأمر يخص المسجد وديني من الضرورة أن أكتب".

وتابع: "مش كافينا مسرحيات ممثلي الكنيست مش كافينا مسرحيات المتابعة كمان أئمة المساجد مسرحيات وممثلين ويكيلون بمكاييل قذرة تشرذم وتفكك لا يصلحه إلا الله جل في علاه".

ومن جانبه قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تمنع دخول أي مساعدات لقطاع غزة، موضحًا أنه من المهم أن يعرف الناس مواقف مصر التي كانت واضحة جدًّا التي تخص رفض تهجير الفلسطينيين؛ التي ترى أن التهجير سيؤدي إلى تفريغ القضية وحل القضية الفلسطينية.

ولفت الرئيس السيسي خلال كلمة متلفزة له، اليوم الإثنين، إلى أن معبر رفح هو معبر أفراد، وتشغيله قائم من الجانبين المصري والفلسطيني، منوهًا أن حجم الشاحنات المستعدة لدخول القطاع كبير جدًّا، ولا يستطيع أحد منعه، إذ قال "لا أخلاقياتنا ولا الظرف؛ لكن عشان تدخل، كان لا بد من التنسيق، والطرف الآخر يكون فاتح عشان تدخل المساعدات دي.. وده جزء من اللي شغالين عليه، سواء إدخال المساعدات ووقف الحرب وتبادل الأسرى".

بينما أضاف السيسي أن الأمر في غزة أصبح لا يطاق، ولا بد من إدخال أكبر قدر من المساعدات الغذائية والطبية، وكل ما يمكن أن يخفف المعاناة عن الشعب الغزاوي.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للمصريين، قائلًا "لا يمكننا أن نقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وحتى مع صعوبة الموقف لن نفعل ذلك، لطالما كان لنا دور محترم ومخلص وشريف وأمين، نحن دائمًا حريصون على إيجاد حلول لوقف التصعيد، وإيجاد حلًا نهائيًا للقضية الفلسطينية.

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السيسي يرد لأول مرة: أخلاقياتنا لا تسمح بمنع دخول المساعدات لغزة