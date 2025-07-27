نشوب حريق غابات كبير ثان في تركيا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة

(د ب أ)

اندلع حريق غابات كبير ثان في تركيا مساء أمس السبت، وانتشر بسرعة بسبب الظروف الجافة والرياح القوية.

واقتربت النيران من مناطق سكنية في إقليم بورصة غرب البلاد، حيث تم إجلاء حوالي 1300 شخص إلى مكان آمن، حسب وزير النقل عبد القادر أورال أوغلو. وأضاف أنه تم إخلاء مركز لإيواء الحيوانات أيضا.

وذكرت السلطات أن 500 رجل إنقاذ كانوا على الأرض. وحاولت مروحيات وطائرات إخماد النيران من الجو، لكن توقفت عن الطيران ، عند حلول الليل نظرا لأن العملية كانت خطيرة للغاية.

وقالت إدارة الإطفاء في اسطنبول، إنها أرسلت سبع سيارات إطفاء للمساعدة في إخماد النيران.

ويسعى رجال الإطفاء لإخماد حريق ضخم في إقليم كارابوك شمال غرب البلاد خلال الأيام الأربعة الماضية. وذكرت تقارير رسمية أنه تم إخلاء 14 قرية.

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن مكتب حاكم إقليم بورصة قال في بيان إنه تم إجلاء 1765 شخصا بأمان من قرى تقع إلى شمال شرق البلاد، حيث يكافح أكثر من 1100 رجل إطفاء لإخماد الحرائق. وتم إغلاق الطريق السريع الذي يربط إقليم بورصة بالعاصمة، أنقرة، بسبب اشتعال الغابات المحيطة.

وبحلول صباح اليوم، جلبت الرياح التي خفت حدتها بعض الارتياح لرجال الإطفاء، الذين واصلوا جهودهم لإخماد ألسنة اللهب. غير أن لقطات تلفزيونية كشفت عن مناظر طبيعية رمادية اللون ، حيث كانت المزارع وغابات الصنوبر قائمة في وقت سابق.

يشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد والظروف الجافة والرياح القوية تؤدي إلى تأجيج حرائق الغابات.