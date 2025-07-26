مسؤولون إسرائيليون: ترامب لم يمارس ضغطًا على نتنياهو بالأشهر الماضية

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منزعج من استشهاد فلسطينيين ويريد إنهاء الحرب في غزة.

وذكر مسؤولون إسرائيليون، أن ترامب قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في معظم الاتصالات إنه يفعل ما يجب عليه فعله في غزة.

وأفاد "أكسيوس" نقلًا عن مصادر، بأن فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيد النظر في استراتيجيته بشأن غزة بعد ستة أشهر من الفشل.

بينما قال مسؤولون إسرائيليون للقناة الـ12 العبرية، إن الرئيس الأمريكي ترامب لم يمارس أي ضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في الأشهر الأخيرة لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون: "في بعض الأحيان ترامب شجع نتنياهو على تصعيد العمليات ضد حركة حماس".

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من مفاوضات إنهاء الحرب في غزة، متهمًا حماس بأنها لم تكن ترغب في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأضاف ترامب من البيت الأبيض قبل مغادرته إلى اسكتلندا: "لقد انسحبوا من غزة، انسحبوا من حيث التفاوض. من المؤسف أن حماس لم تكن فعليًا تريد التوصل إلى صفقة. أعتقد أنهم يريدون الموت".