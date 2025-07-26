سقوط مسيرة إسرائيلية تحمل قنبلة يدوية في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

أعلن الجيش اللبناني اليوم السبت سقوط مسيّرة إسرائيلية تحمل قنبلة يدوية في جنوب البلاد .

وقالت قيادة الجيش مديرية التوجيه ، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني ، إنه "في ظل مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته المستمرة وانتهاكه السيادة الوطنية، سقطت اليوم مسيّرة في خراج بلدة ميس الجبل – مرجعيون للعدو الإسرائيلي تحمل رمانة يدوية".

وأضافت :"عملت دورية من الجيش على تأمين محيط سقوطها، وتفجير الرمانة اليدوية ونقل المسيّرة إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها".





