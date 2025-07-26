كمبوديا: نجاح 45 موظفا محاصرا في الفرار من معبد برياه فيهيار

بنوم بنه- (د ب أ)

أعلنت الهيئة الوطنية المشرفة على معبد "برياه فيهيار" الهندوسي في كمبوديا نجاح جميع موظفيها، البالغ عددهم 45 موظفا، من الفرار بنجاح من المعبد بعدما حوصروا بسبب الهجمات العسكرية التايلاندية على مدى 45 ساعة.

وقالت الهيئة، في نشرة صحفية حصلت عليها وكالة أنباء كمبوديا، اليوم السبت، قائمة الفارين من المعبد شملت عاملين ووكلاء مكاتب سياحية وعمال معنيين بالبيئة وأفراد أمن.

وأضافت الهيئة أن القوات التايلاندية هاجمت المعبد الهندوسي والمناطق المحيطة به، بالمدفعية الثقيلة وبطائرة إف-16 صباح أمس الأول الخميس .

وهناك نزاع بين كمبوديا وتايلاند حول ملكية منطقة محيطة بمعبد برياه فيهيار الهندوسي الأثري، الذي يقع على الحدود بين البلدين وتبلغ مساحته 95 ميلا مربعا، وفي عام 1962.

وقضت محكمة العدل الدولية لصالح كمبوديا، مؤكدة أن المعبد يقع ضمن أراضيها، وطلبت من تايلاند سحب قواتها منه.

ورغم قرار المحكمة، استمر النزاع بين البلدين حول المناطق المحيطة به، وأدت الاشتباكات بين قوات البلدين، خاصة في عامي 2008 و 2011، إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وتهجير السكان.