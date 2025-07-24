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كارثة في قبرص.. مقتل شخصين وإجلاء مئات السكان جراء حرائق الغابات(فيديو)

12:20 م الخميس 24 يوليو 2025

قبرص

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(وكالات)

توفي شخصان على الأقل وأصيب عشرة آخرون، بينهم حالتان خطيرتان، جراء اندلاع حريق غابات مدمر في جنوب جزيرة قبرص، وسط موجة حر غير مسبوقة تضرب البلاد منذ أيام.

وأجبرت النيران، التي امتدت بسرعة هائلة بفعل الرياح الشديدة، السلطات على تنفيذ عمليات إجلاء طارئة لمئات السكان، وسط مخاوف من امتداد ألسنة اللهب إلى مناطق سكنية إضافية.

وأعلنت الشرطة العثور على جثتين داخل سيارة محترقة في إحدى المناطق التي حاصرتها النيران شمال مدينة ليماسول، حيث يُعرف الموقع بكونه منطقة زراعية ومنتجة للنبيذ.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحريق دمر أكثر من 100 كيلومتر مربع من الأراضي، في واحدة من أسوأ الكوارث البيئية التي شهدتها الجزيرة في السنوات الأخيرة.

من جانبه، حذر المتحدث باسم إدارة الإطفاء، أندرياس كيتيس، من خطورة الوضع، قائلاً إن فرق الإطفاء تواجه تحديات غير مسبوقة بسبب "الرياح العاتية والهبات المتغيرة باستمرار"، وهو ما يعرقل جهود السيطرة على النيران.

وتزامن الحريق مع تسجيل درجات حرارة قياسية بلغت 43 درجة مئوية أمس الأربعاء، دفعت السلطات إلى إصدار تحذير عاجل من الأحوال الجوية. مع استمرار موجة الحر الخميس، مع تجاوز الحرارة 44 درجة مئوية، في أعلى مستوى لها هذا العام.

ومع تصاعد الأزمة، طلبت الحكومة القبرصية دعمًا عاجلا من الاتحاد الأوروبي عبر آلية الحماية المدنية. وأعلنت الحكومة الإسبانية نيتها إرسال طائرتي إطفاء للمساعدة، بينما تعهّد الأردن أيضاً بتقديم دعم لوجستي لمواجهة الحريق.

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قبرص حرائق الغابات مقتل شخصين
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