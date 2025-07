(وكالات)

توفي شخصان على الأقل وأصيب عشرة آخرون، بينهم حالتان خطيرتان، جراء اندلاع حريق غابات مدمر في جنوب جزيرة قبرص، وسط موجة حر غير مسبوقة تضرب البلاد منذ أيام.

وأجبرت النيران، التي امتدت بسرعة هائلة بفعل الرياح الشديدة، السلطات على تنفيذ عمليات إجلاء طارئة لمئات السكان، وسط مخاوف من امتداد ألسنة اللهب إلى مناطق سكنية إضافية.

A huge forest fire is currently burning in the Limassol Valley, Cyprus. pic.twitter.com/vpKx4M4ThR

وأعلنت الشرطة العثور على جثتين داخل سيارة محترقة في إحدى المناطق التي حاصرتها النيران شمال مدينة ليماسول، حيث يُعرف الموقع بكونه منطقة زراعية ومنتجة للنبيذ.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحريق دمر أكثر من 100 كيلومتر مربع من الأراضي، في واحدة من أسوأ الكوارث البيئية التي شهدتها الجزيرة في السنوات الأخيرة.

من جانبه، حذر المتحدث باسم إدارة الإطفاء، أندرياس كيتيس، من خطورة الوضع، قائلاً إن فرق الإطفاء تواجه تحديات غير مسبوقة بسبب "الرياح العاتية والهبات المتغيرة باستمرار"، وهو ما يعرقل جهود السيطرة على النيران.

Cyprus - huge fires out of control with strong winds and 45C predicted tomorrow!



Several villages evacuated and many homes under serious threat.



Any help from our neighbours needed urgently. pic.twitter.com/m9f1rjqMt8