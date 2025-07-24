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الرئيس الصيني يستقبل مسؤولين أوروبيين بهدف تعزيز التعاون

09:51 ص الخميس 24 يوليو 2025

الرئيس الصيني شي جين بينج

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بكين - (د ب أ)


استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بكين اليوم الخميس، وذلك في بداية قمة أوروبية-صينية تهدف لإعادة ضبط العلاقات المتوترة.


ونقل التلفزيون الصيني المركزي عن شي جين بينج القول إنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي التصرف ببصيرة في ظل عدم الاستقرار العالمي واتخاذ خيارات استراتيجية بجانب تعزيز التعاون والثقة المتبادلة.


وتتصادف القمة مع الذكرى السنوية الـ50 لإقامة علاقات دبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي والصين. وتشمل محاور الاجتماع الرئيسية موقف الصين من الحرب الروسية في أوكرانيا وتصاعد التوترات التجارية.


وكتبت فون دير لاين عبر منصة " اكس" لدى وصولها إلى بكين" هذه القمة تمثل فرصة من أجل تعزيز وإعادة توازن علاقاتنا ".




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شي جين بينج الرئيس الصيني بكين
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