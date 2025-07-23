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البث العبرية: إسرائيل قد توافق على طلب حماس بفتح معبر رفح

02:24 م الأربعاء 23 يوليو 2025

معبر رفح

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وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصادر فلسطينية، بأنه من المرجح أن توافق إسرائيل على طلب حركة حماس بفتح معبر رفح.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن حماس طالبت خلال المفاوضات بفتح معبر رفح لعودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة بمن فيهم عناصر من الحركة.

ويعاني قطاع غزة من مجاعة حقيقية نتيجة إغلاق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إليه لمنع إدخال المساعدات الإنسانية، ما أسفر عن وفاة 111 فلسطيني بسبب سوء التغذية ونقص الإمدادات.




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معبر رفح حماس إسرائيل
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