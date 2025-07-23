

وكالات

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء الثلاثاء، إن هناك احتمالا لتجدد الضربات على إيران.

جاءت تصريحاته خلال تقييم شامل للوضع مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الأركان.

وشدد كاتس في بيان صادر عن مكتبه على ضرورة إعداد خطة فعّالة للمستقبل لضمان عدم استئناف إيران برنامجها النووي.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ردًا على تصريحات كاتس، إن طهران مستعدة لأي تحرك عسكري إسرائيلي وقواتنا جاهزة لضرب عمق إسرائيل مجددا.

وأضاف أنه خلال الحرب بين البلدين الشهر الماضي، ضربت إيران عمق إسرائيل التي تتكتم على خسائرها، على حد تعبيره، مضيفا أن إسرائيل تمنع أي حديث عن عن نجاح ضرباتنا الصاروخية لكن طلبها وقف الحرب يشير للكثير.

وأكد الرئيس الإيراني، أن القول إن برنامجنا النووي انتهى هو وهم، فقدراتنا النووية في عقول علمائنا وليست بالمنشآت، وفقا للغد.

كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح الإثنين، أن طهران لن تتخلى عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم حتى مع تعرضه لأضرار بالغة خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة التي قصفت فيها واشنطن منشآتها النووية.

وأضاف: "لقد توقف البرنامج لأن الأضرار جسيمة وشديدة، لكن من الواضح أننا لن نتخلى عن التخصيب لأنه إنجاز لعلمائنا، والآن، والأهم من ذلك، أنه مسألة كرامة وطنية".