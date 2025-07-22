وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الشعب الفلسطيني يموت جوعاً، وقد آن أوان كسر القيود وفتح المعابر وإغاثة المجوّعين في غزة، مستنكرة ما وصفته بالصمت العربي والإسلامي في ظل تصاعد المأساة الإنسانية في القطاع، مطالبة بتحرك فوري لكسر الحصار وفتح المعابر.

وأضافت الحركة في بيان لها: "ردود الفعل والمواقف الرسمية لا ترقى إلى مستوى الكارثة التي يواجهها أكثر من مليونين وربع المليون إنسان"، مشيرة إلى أن "الصمت المطبق لحكام الأمة يشجع مجرم الحرب بنيامين نتنياهو على المضي في سياسة التجويع والإبادة".

وانتقدت حماس استمرار إغلاق المعابر، قائلة إن "شعبنا يُجوَّع بينما آلاف شاحنات الإغاثة تتكدس على الجانب المصري من معبر رفح دون أن يسمح بدخولها".

وفي السياق ذاته، أعربت الحركة عن استهجانها لعدم تنفيذ قرارات قمة الرياض العربية الإسلامية، مطالبة بـ"تفعيل كل أدوات الضغط لكسر الحصار عن غزة".

كما دعت "حماس" الدول العربية والإسلامية إلى "قطع كل أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال الفاشي، وطرد السفراء الصهاينة من عواصمهم"، مشددة على ضرورة "إلغاء كل أشكال التطبيع، وعزل الكيان المجرم، وإجباره على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني المظلوم".





