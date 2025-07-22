إعلان

أردوغان: أعمال إسرائيل بغزة تجاوزت النازيين والصامتون شركاء بالجريمة

01:58 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

رجب طيب أردوغان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان، إن كل من يصمت بشأن ما يحدث في غزة فهو "شريك لإسرائيل في جرائمها".

وأكد أردوغان، في كلمة له اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل الحديث عما تقوم به إسرائيل ضد غزة، معتبرًا أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين "تخطت ما قام به النازيون".

وذكر أن الإنسانية تموت في غزة، مضيفًا "لنقل كفى لما يجري في القطاع وإلا فإن هذا العار لن يقتصر على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فقط بل سيلاحق الجميع".

ودعا الرئيس التركي الجميع لاتخاذ موقف إنساني تجاه ما يحدث في قطاع قطاع غزة، وإلى إظهار المواقف إزاء ذلك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أردوغان أعمال إسرائيل بغزة غزة جرائم إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحت الـ 49 جنيها.. هبوط مفاجئ في سعر الدولار خلال تعاملات الثلاثاء
رابط نتيجة الثانوية العامة 2025.. تعرف على التفاصيل كاملة