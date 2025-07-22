أردوغان: أعمال إسرائيل بغزة تجاوزت النازيين والصامتون شركاء بالجريمة

وكالات

قال الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان، إن كل من يصمت بشأن ما يحدث في غزة فهو "شريك لإسرائيل في جرائمها".

وأكد أردوغان، في كلمة له اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل الحديث عما تقوم به إسرائيل ضد غزة، معتبرًا أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين "تخطت ما قام به النازيون".

وذكر أن الإنسانية تموت في غزة، مضيفًا "لنقل كفى لما يجري في القطاع وإلا فإن هذا العار لن يقتصر على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فقط بل سيلاحق الجميع".

ودعا الرئيس التركي الجميع لاتخاذ موقف إنساني تجاه ما يحدث في قطاع قطاع غزة، وإلى إظهار المواقف إزاء ذلك.