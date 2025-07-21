إعلان

مصر تُعلق على بيان الدول الـ25 بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

08:59 م الإثنين 21 يوليه 2025

وزارة الخارجية المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

رحبت جمهورية مصر العربية بالبيان الصادر اليوم الاثنين عن وزراء خارجية 25 دولة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدانة للممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة ومنع الاحتلال الإسرائيلي توفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين.

وقالت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، إنها تدعم بشكل كامل موقف الدول المنضمة للبيان الرافض المقترح نقل السكان الفلسطينيين لما يسمى "مدينة إنسانية"، وموقفها الواضح من رفض تهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وترحب مصر بما تضمنه البيان من رفض للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وللعنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون.

وتؤكد مصر على استمرار جهودها الساعية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة، وتشدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي للمزيد من الخطوات العملية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط: يونيو ١٩٦٧. وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم مسار سياسي واضح وفعال لإرساء السلام بصورة دائمة في الشرق الأوسط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية المصرية بيان الدول الـ25 بشأن الوضع في غزة مصر تعلق على بيان الدول الـ25 نهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

خلال ساعات.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025
شائعات تسريب نتائج الثانوية العامة 2025.. والتعليم ترد بحزم: "لا اختراق للكنترولات"
احذروا النتائج المزيفة.. "التعليم" توضح حقيقة ما يُنشر عن الثانوية العامة