جيش الاحتلال يبدأ عملية برية في دير البلح وسط غزة
06:02 م الإثنين 21 يوليه 2025
وكالات
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قوات من لواء غولاني بينها وحدات هندسية ومدرعات بدأت التوغل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن العملية بدير البلح تشمل كتيبة واحدة، وقد تعمل لأسابيع حسب التطورات السياسية.
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