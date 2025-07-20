روسيا تحذر: العقوبات الجديدة سترتد على الاتحاد الأوروبي

موسكو - (د ب أ)

ذكر النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، أن الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، التي دخلت حيز التنفيذ، هي استفزاز مغامر وسترتد على الاتحاد الأوروبي.

وقال شيريميت إن "الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ، هي في جوهرها استفزاز مغامر وسترتد على الدول الغربية التي تتعامل بشكل عدائي مع روسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي، على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا التي تؤثر على 14 فردا و41 كيانا قانونيا.

وفي وقت سابق، عارضت براتيسلافا وبودابست فرض العقوبات، خوفا من العواقب السلبية المترتبة على حظر استيراد موارد الطاقة الروسية.

وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يفرضها عليها منذ عدة سنوات، والتي تستمر في التزايد.

وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأكمله.