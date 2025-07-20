إجلاء مئات الآلاف بسبب إعصار ويفا جنوب الصين

بكين - (د ب أ)

أجلت السلطات الصينية مئات الآلاف من المواطنين في جنوب الصين وتم إلغاء رحلات جوية ورحلات القطارات بسبب إعصار ويفا.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الصينية تحذيرا برتقاليا من الإعصار وهي ثاني أعلى مستوى من نظام مكون من أربع درجات اليوم الأحد، متوقعة أن يصل إعصار ويفا إلى اليابسة بين تشوهاي وتشانجيانج في إقليم جواندونج بعد ظهر أو مساء اليوم الأحد، حسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست اليوم.

وتسبب الإعصار، الذي ضرب بالفعل تايوان والفلبين أيضا في هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة في إقليمي فوجيان وهاينان بالإضافة إلى هونج كونج، حيث تم رفع مستوى التحذير من الإعصار رقم 10.

وعند وصوله إلى اليابسة، من المتوقع أن تصل شدة إعصار ويفا ما بين 13 و14 درجة مصحوبا برياح سرعتها تتجاوز 150 كيلومترا في الساعة .

ويستعد إقليم جوانجدونج لسقوط أمطار غزيرة، حيث تواجه بعض المناطق سقوط أمطار غزيرة للغاية وتواجه العديد من الأنهار خطر الفيضان، طبقا لما ذكرته صحيفة جوانجتشو ديلي الرسمية.

وأضافت أنه تم إجلاء أكثر من 12 ألف شخص من البحر بينم تم إجلاء 266 ألف شخص إلى البر.