إعلان

سرايا القدس: سيطرنا على طائرة إسرائيلية استطلاعية بخان يونس

01:35 م الأربعاء 02 يوليه 2025

سرايا القدس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها سيطروا على طائرة صهيونية استطلاعية خلال تنفيذها مهام استخبارية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلن قائد ميداني في سرايا القدس، تنفيذ عملية مركبة نوعية استهدفت عشرات الجنود ورتلًا لآليات العدو صباح اليوم في مربع الهدى شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وذكر أن العملية المركبة في الشجاعية بدأت بتفجير حقل ألغام بالآليات الصهيونية ما اضطر الجنود والضباط إلى دخول المنازل المجاورة بشكل هستيري.

وتابع: "مقاتلونا استهدفوا قوات العدو التي تحصنت داخل المنازل في الشجاعية بصاروخ موجه وقذيفة تي بي جي المضادة للتحصينات"، مضيفًا "باغتنا القوات المستهدفة واشتبكنا معها من مسافة قريبة جدًا وأوقعنا طاقم الآليات والضباط والجنود بين قتيل وجريح".

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن شهر يونيو الماضي سجّل أكبر عدد من الخسائر في صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سرايا القدس خان يونس قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم
النواب يرفض حذف مادة إنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل
4 وفيات و22 مصابًا.. الصحة تعلن حصيلة ضحايا غرق حفار البترول
غرق حفار البترول.. بيان رسمي من قناة السويس بشأن حركة الملاحة
جثة و21 مصابًا في انقلاب سيارة عمال أعلى محور ديروط بأسيوط