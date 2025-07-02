سرايا القدس: سيطرنا على طائرة إسرائيلية استطلاعية بخان يونس

وكالات

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها سيطروا على طائرة صهيونية استطلاعية خلال تنفيذها مهام استخبارية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلن قائد ميداني في سرايا القدس، تنفيذ عملية مركبة نوعية استهدفت عشرات الجنود ورتلًا لآليات العدو صباح اليوم في مربع الهدى شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وذكر أن العملية المركبة في الشجاعية بدأت بتفجير حقل ألغام بالآليات الصهيونية ما اضطر الجنود والضباط إلى دخول المنازل المجاورة بشكل هستيري.

وتابع: "مقاتلونا استهدفوا قوات العدو التي تحصنت داخل المنازل في الشجاعية بصاروخ موجه وقذيفة تي بي جي المضادة للتحصينات"، مضيفًا "باغتنا القوات المستهدفة واشتبكنا معها من مسافة قريبة جدًا وأوقعنا طاقم الآليات والضباط والجنود بين قتيل وجريح".

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن شهر يونيو الماضي سجّل أكبر عدد من الخسائر في صفوف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي