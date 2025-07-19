الفاتيكان يشكك في تصريحات إسرائيل بشأن الهجوم على كنيسة في غزة



روما (د ب أ)

أعرب الفاتيكان عن تشككه بشأن تصريحات إسرائيلية تقول بأن الهجوم على كنيسة كاثوليكية في قطاع غزة كان خطأ.



وطالب الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر الفاتيكان، في تصريحات لقناة "راي" التلفزيونية الإيطالية بتوضيح كامل من إسرائيل، فيما يتعلق بقصف الكنيسة، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص أمس الأول الخميس.



وأسفر الهجوم على كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة عن إصابة تسعة أشخاص أيضًا، من بينهم كاهن الرعية الإيطالي.



وأضاف بارولين أنه من الممكن أن يشكك المرء بحق في أن ما حدث كان خطأ عسكريًا بالفعل.



جاءت تصريحاته في أعقاب مكالمة هاتفية بين البابا ليو الرابع عشر ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي أعرب في وقت سابق عن "أسفه العميق" إزاء الحادث.



وأكد بارولين أن الفاتيكان غير راض عن التصريحات التي تم الإدلاء بها حتى الآن.