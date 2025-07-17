وكالات

ذكرت هيئة البث العبرية، الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري تحقيقات لمعرفة سبب إصابة قذيفة دبابة إسرائيلية للكنيسة في حي الزيتون بغزة، مشيرة إلى أنه لم يتضح إن كان السبب خللا في القذيفة أم خطأ بشريا.

وكشفت البث العبرية، أن مسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي قدموا اعتذارا لقيادات الكنيسة الكاثوليكية في القدس.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن قصف كنيسة صباح اليوم في قطاع غزة.

وأشارت ليفيت، إلى أن نتنياهو وافق على الإدلاء بتصريح بأن قصف كنيسة كاثوليكية في غزة كان خطأ من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل تعرب عن أسفها العميق لإصابة كنيسة العائلة المقدسة في غزة بذخيرة طائشة، مؤكدا أنه يجري تحقيقا.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة البث العبرية، إن تحقيقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي حول استهداف الكنيسة بغزة يسير باتجاه احتمال أن يكون نتيجة قذيفة دبابة أو مسيرة انتحارية وليس قصفا لسلاح الجو.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف كنيسة "العائلة المقدسة" الكاثوليكية، شمال قطاع غزة، وهي الكنيسة الوحيدة من هذا الطراز في القطاع.

وبحسب شهود عيان، فقد نفذت دبابة تابعة لجيش الاحتلال القصف عبر قذيفة مباشرة، ما أسفر عن إصابة كاهن الكنيسة الأب جابرييل رومانيلي، وعدد من المدنيين الذين كانوا يحتمون داخل المبنى، من بينهم طفل من ذوي الإعاقة، وامرأتان، ومسن، فيما وُصفت حالتان على الأقل بالحرجة.