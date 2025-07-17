الدفاع الروسية تعلن إسقاط نحو 50 طائرة مسيرة أوكرانية



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إسقاط نحو 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مختلف المناطق الروسية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع، أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت 40 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الفترة بين الساعة 20:00 و23:00 بتوقيت موسكو.

وأوضحت أنه تم إسقاط 29 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود، و9 مسيرات فوق مقاطعة بريانسك وطائرتين فوق مقاطعة ليبيتسك.

وفي بيان آخر أعلنت وزارة الدفاع عن إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بريانسك وأوريول خلال الفترة من الساعة 23:00 وحتى 23:30 بتوقيت موسكو.

وأكد حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوجوماز عدم وقوع إصابات أو دمار أثناء التصدي للهجوم بالمسيرات.

وفي وقت لاحق أعلن حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر جوسيف إسقاط عدد من الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق المقاطعة، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات، حسب المعلومات الأولية.