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زعيم دروز إسرائيل يطالب حكومة الاحتلال بزيادة الهجمات على السويداء

12:18 م الأربعاء 16 يوليه 2025

نتنياهو

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وكالات

دعا زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل، موفق طريف، الحكومة الإسرائيلية إلى التدخل لإخراج القوات السورية من السويداء.


وقال طريف، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائل كاتس، وطلب منهم زيادة الهجمات في السويداء.

وهاجم طريف، في مقابلة مع موقع Ynet العبري، الرئيس السوري أحمد الشرع محملًا إياه مسؤولية الاشتباكات الدموية التي تشهدها السويداء منذ أيام.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مخاطبًا النظام السوري: "كفوا أيديكم عن الدروز"، بحسب ما نقلته القناة 12 العبرية.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من أن وتيرة الغارات ستزداد إذا لم تنسحب القوات السورية من محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه تم الدفع بكتيبتين إضافيتين إلى الحدود بين إسرائيل وسوريا خشية من قيام دروز يحملون الجنسية الإسرائيلية باقتحام الجدار الحدودي.

وشهد جنوب سوريا تصعيدًا عسكريًا كبيرًا فجر الأربعاء، إذ شنت مقاتلات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على العاصمة دمشق، ومناطق في درعا والسويداء.

وسجلت غارات استهدفت مواقع قرب مدينة دوما "جسر مسرابا"، ما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة في منشآت للكهرباء.

وتم تنفيذ 7 غارات على مدينة السويداء ومحيطها، بالتوازي مع قصف إسرائيلي لمواقع عسكرية ومراكز إمداد تابعة لوزارة الدفاع السورية وخطوط إمداد الفصائل الموالية خارج المحافظة.

وتشهد محافظة السويداء جنوبي سوريا اشتباكات عنيفة بدأت شرارتها يوم السبت الماضي، وراح ضحيتها أكثر من 200 قتيل.

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