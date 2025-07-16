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ترامب: لم يمتلك أي رئيس أمريكي سابق الجرأة على قصف إيران كما فعلت

02:12 ص الأربعاء 16 يوليه 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه ليس هناك أي رئيس أمريكي سابق امتلك الجرأة على قصف إيران كما فعلت، وفقا للعربية.

وأضاف ترامب، أن إيران تريد إجراء محادثات بعد أن تم تدمير منشآتها النووية، مضيفا: "لست في عجلة من أمري للتحدث مع إيران".

في سياق أخر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي بوتين، يُريد السلام، إذ آمل أن يتحرك نحو ذلك خلال مهلة الخمسين يوما.

وأضاف في تصريحات له اليوم الأربعاء: "شحن الأسلحة إلى أوكرانيا بدأ بالفعل".

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