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السفارة الأمريكية في بغداد تدين الهجوم على حقلي نفط بالعراق وتطالب بالتحقيق

01:17 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

السفارة الأمريكية في بغداد

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وكالات

أدانت السفارة الأمريكية في بغداد الهجمات بالطائرات المسيرة على حقلي خورمالا وسرسنك النفطيين في إقليم كردستان العراق.

وطالبت السفارة الأمريكية، في بيان نشرته اليوم على حسابها بمنصة "إكس"، الحكومة العراقية بالتحقيق في الهجوم على الحقلين النفطيين ومحاسبة من يقف خلفه.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد، إنه يجب على الحكومة العراقية أن تمارس سلطتها لمنع الجهات المسلحة من شن هجمات على مواقع داخل أراضيها.

وصباح اليوم الثلاثاء، وقع انفجار في حقل سرسنك النفطي في محافظة دهوك بكردستان العراق.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق، إن الانفجار في حقل سرسنك النفطي نجم عن هجوم بطائرة مسيرة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

ومساء أمس الاثنين، تعرض حقل نفط خورمەلە النفطي في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان لهجوم بواسطة طائرتين مسيّرتين مفخختين ما تسبب في تضرر أنابيب المياه في الحقل دون وقوع خسائر بشرية.

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السفارة الأمريكية في بغداد الهجوم على حقلي نفط بالعراق حقلي خورمالا وسرسنك النفطيين إقليم كردستان العراق
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