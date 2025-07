وكالات

أدانت السفارة الأمريكية في بغداد الهجمات بالطائرات المسيرة على حقلي خورمالا وسرسنك النفطيين في إقليم كردستان العراق.

وطالبت السفارة الأمريكية، في بيان نشرته اليوم على حسابها بمنصة "إكس"، الحكومة العراقية بالتحقيق في الهجوم على الحقلين النفطيين ومحاسبة من يقف خلفه.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد، إنه يجب على الحكومة العراقية أن تمارس سلطتها لمنع الجهات المسلحة من شن هجمات على مواقع داخل أراضيها.

The United States condemns the recent drone attacks throughout Iraq, including the July 14 and July 15 drone attacks on critical infrastructure at the Khormala and Sarsang oil fields in the Iraqi Kurdistan Region. The Government of Iraq must exercise its authority to prevent…