وزارة الموارد الطبيعية بكردستان العراق تكشف سبب الانفجار

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق، أن الانفجار في حقل سرسنك النفطي نجم عن هجوم بطائرة مسيرة.

وعلقت شركة النفط الأمريكية HKN العاملة بحقل سرسنك العراقي، على الحادث، قائلة إنه في حوالي الساعة السابعة صباحًا، وقع انفجار داخل الحقل مما أدى إلى تعليق العمل فيه وتوقف الإنتاج.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن الحادث لم يسفر عن وقوع قتلى أو مصابين، لكنه أسفر عنه أضرار مادية، مؤكدة أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق الناجم عن الانفجار.

ومساء أمس الاثنين، تعرض حقل نفط خورمەلە النفطي في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان لهجوم بواسطة طائرتين مسيّرتين مفخختين ما تسبب في تضرر أنابيب المياه في الحقل دون وقوع خسائر بشرية.

وقبل قليل، أفادت "رويترز" بوقوع انفجار في حقل سرسنك النفطي في محافظة دهوك بكردستان العراق.

وقال مهندس نفط لـ"رويترز"، إنه جرى إيقاف عمليات الإنتاج كإجراء احترازي، وإن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون إخماد الحريق. ولا توجد أخبار عن وقوع إصابات في الحادث.