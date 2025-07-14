كتب- محمود الهواري:

في لفتة تقدير عالمية، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرارا بمنح الدكتورة جيهان زكي، عضو مجلس النواب المصري، وسام "جوقة الشرف" الفرنسي برتبة فارس أرفع وسام مدني في الجمهورية الفرنسية، تقديرًا لإسهاماتها المتميزة في مجالات الثقافة والدبلوماسية وتعزيز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب.

ونشر القرار صباح اليوم الاثنين في الجريدة الرسمية الفرنسية، حيث أدرج اسم النائبة جيهان زكي ضمن قائمة شخصيات دولية وصفها القرار بأنها كرّست حياتها لخدمة الإنسانية ونشر المعرفة والتسامح والمساواة، متجاوزة حدود الجغرافيا والعرق والدين.

ويأتي هذا التكريم بناء على توصية من وزارة الشؤون الأوروبية والتعاون الدولي الفرنسية، التي اعتبرت جيهان زكي من أبرز الأصوات الفكرية الحرة التي مثلت الثقافة المصرية والعربية والأفريقية في المحافل الدولية، وأسهمت في ترسيخ صورة مصر كقوة ناعمة قادرة على مواجهة تحديات العصر من خلال الحوار الثقافي والدبلوماسي.

ومن المقرر أن يقام حفل رسمي لتسليم الوسام خلال فصل الخريف المقبل في قصر جوقة الشرف المطل على نهر السين بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور نخبة من الشخصيات الثقافية والدبلوماسية حول العالم.

ويحمل وسام "جوقة الشرف" تاريخا عريقا بدأ عام 1802 حين أسسه نابليون بونابرت، ليصبح أرفع وسام تمنحه فرنسا تقديرا لمن يقدمون إنجازات استثنائية في ميادين الثقافة، والعلوم، والفنون، والسياسة، والعمل الإنساني، حيث يُمنح الوسام للأشخاص من مختلف الجنسيات، وليس الفرنسيين فقط، ويحمل شعاره عبارة "الشرف والوطن".

ويتكون الوسام من خمس درجات متصاعدة هي: فارس وضابط وقائد وقائد عظيم (وأخيرًا الصليب الأكبر وتُقام مراسم تقليده في قصر جوقة الشرف الواقع على ضفاف نهر السين في باريس، وسط أجواء احتفالية مهيبة.

وحصل على الوسام شخصيات عربية وعالمية لامعة، مثل الفنانة اللبنانية فيروز التي حازت رتبة كومندور عام 2020، وولي العهد السعودي الأسبق الأمير نايف بن عبد العزيز، والمهندس طارق الملا وزير البترول المصري الذي نال الوسام برتبة فارس عام 2017، إلى جانب أسماء بارزة في مجالات السياسة والفن والعلوم من مختلف أنحاء العالم.

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