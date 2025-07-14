السويد تخطط لرفع سن التجنيد لضباط الاحتياط إلى 70 عامًا

(وكالات)

تعتزم السويد إدخال تعديل على نظام التجنيد العسكري، يشمل رفع السن القصوى لاستدعاء ضباط الاحتياط من 47 إلى 70 عامًا، في خطوة تهدف إلى دعم خطط توسيع القوات المسلحة خلال السنوات المقبلة.

وجاء هذا الاقتراح في تقرير صادر عن لجنة حكومية مختصة درست مستقبل الكوادر العسكرية في البلاد، وفقًا لما أوردته شبكة " إس في تي" السويدية.

وبحسب المقترح، سيُتاح استدعاء الضباط السابقين الذين خدموا في القوات المسلحة، سواء في الخدمة الفعلية أو الاحتياط، لمدة لا تقل عن عام واحد، حتى سن السبعين.

ويهدف هذا الإجراء إلى الاستفادة من الخبرات العسكرية التي تم استبعادها سابقًا من سجلات التجنيد بموجب قاعدة تنص على شطب الأفراد الذين مضى على آخر تدريب عسكري لهم أكثر من عشر سنوات. وبموجب النظام المعمول به حاليًا، لا يمكن استدعاء من تجاوز سن 47 عامًا، ما أدى إلى إخراج آلاف العسكريين السابقين من قاعدة بيانات الاحتياط.

وتأتي هذه التوصية في ظل توافق سياسي واسع داخل البرلمان السويدي على تعزيز القدرات الدفاعية، حيث أُقرت ميزانية إضافية قدرها 300 مليار كرونة سويدية إلى جانب الزيادات السنوية المقررة لميزانية الدفاع.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع السويدية عن خطة لزيادة عدد المجندين الذين يتلقون التدريب العسكري الأساسي، إذ من المقرر أن يخضع ما لا يقل عن 10 آلاف مجند لهذا التدريب بحلول عام 2030، على أن يرتفع العدد إلى 12 ألف مجند سنويًا في السنوات التالية.