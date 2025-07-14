كتبت- سلمى سمير:

شهدت الساعات الماضية تصعيدًا كلاميًا حادًا بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الأخير بشأن القدرات الصاروخية الإيرانية.

وشن عراقجي هجومه على نتنياهو عبر منشور على منصة "إكس"، أرفقه بتصريح للأخير يدعو فيه إلى منع إيران من تطوير صواريخ يزيد مداها عن 480 كيلومترًا.

وبدأ وزير الخارجية الإيراني منشوره بالإشارة إلى الوضع الراهن في غزة، قائلًا إن نتنياهو يواجه مأزقًا عسكريًا إلى جانب مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب، رغم تعهده قبل عامين بتحقيق النصر.

Netanyahu pledged victory in Gaza almost two years ago. The end result: military quagmire, facing arrest warrant for war crimes, and 200,000 new Hamas recruits.



In Iran, he dreamed that he could erase 40+ years of peaceful nuclear achievements. The end result: every one of the… pic.twitter.com/1eJZB9qphy — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 13, 2025

واتهم عراقجي رئيس الوزراء الإسرائيلي بالفشل الذريع في تحقيق أي من أهدافه في مواجهة إيران، مضيفًا أنه اضطر إلى "اللجوء إلى الوالد"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل طلب المساعدة.

وأضاف عراقجي، أن نتنياهو "يحاول بتعجرف أن يُملي على الولايات المتحدة ما ينبغي قوله أو فعله في المحادثات الجارية مع طهران"، واصفًا طموحات نتنياهو بأنها كانت ترمي إلى "محو أكثر من 40 عامًا من الإنجازات النووية السلمية لإيران". لكنه ذكر أن "كل عالم نووي من بين الـ12 الذين اغتالتهم إسرائيل درب أكثر من 100 شخص لمواصلة المسيرة".

وفي ختام منشوره، طرح عراقجي سؤالًا تهكميًا قال فيه: "ما الذي يدخنه نتنياهو تحديدًا؟ وإذا لم يكن يدخن شيئًا، فما الذي يملكه الموساد تحديدًا في البيت الأبيض؟".

ومن الجانب الإسرائيلي، جاء الرد من وزير الخارجية جدعون ساعر، الذي أعاد مشاركة منشور عراقجي ساخرًا من لهجته. وكتب ساعر: "يبدو أن الوزير الإيراني متوتر ويتصبب عرقًا"، مضيفًا في ختام تغريدته: "حاول أن تبقى هادئًا يا معالي الوزير".