كتبت- سلمى سمير:

شهدت الساعات الماضية تصعيدًا كلاميًا حادًا بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الأخير بشأن القدرات الصاروخية الإيرانية.

وشن عراقجي هجومه على نتنياهو عبر منشور على منصة "إكس"، أرفقه بتصريح للأخير يدعو فيه إلى منع إيران من تطوير صواريخ يزيد مداها عن 480 كيلومترًا.

وبدأ وزير الخارجية الإيراني منشوره بالإشارة إلى الوضع الراهن في غزة، قائلًا إن نتنياهو يواجه مأزقًا عسكريًا إلى جانب مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب، رغم تعهده قبل عامين بتحقيق النصر.

Netanyahu pledged victory in Gaza almost two years ago. The end result: military quagmire, facing arrest warrant for war crimes, and 200,000 new Hamas recruits.



In Iran, he dreamed that he could erase 40+ years of peaceful nuclear achievements. The end result: every one of the… pic.twitter.com/1eJZB9qphy