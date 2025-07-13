إعلام عبري: نتنياهو يعد سموتريتش باستئناف الحرب بعد هدنة غزة

تل أبيب - (د ب أ)

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خلال اجتماعات عقدت مؤخرا، بأن إسرائيل ستستأنف حربها ضد حركة حماس في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار المقترح مع حماس لمدة 60 يوما، والذي يجري التفاوض حوله حاليا في الدوحة.

وبحسب تقرير القناة، قال نتنياهو لسموتريتش: "بعد الهدنة، سنقوم بنقل السكان في القطاع إلى الجنوب وفرض حصار على شمالي غزة".

ويطالب سموتريتش بضمانات من رئيس الوزراء بأن يتم استئناف الحرب في غزة بكامل قوتها بعد انتهاء وقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ووفقا لقناة 12، طرح نتنياهو في اجتماعات مغلقة خطة إسرائيل لفصل السكان المدنيين في غزة عن حركة حماس وحصرهم في شريط جنوبي القطاع كضرورة إنسانية، بهدف السماح باستمرار القتال بعد الهدنة المؤقتة.

وأكد نتنياهو للوزير سموتريتش بأنه سيلتزم بهذا الوعد، مشيرا إلى التحضيرات التي سبقت المواجهة مع إيران الشهر الماضي كسبب لعدم تحقيق توقعات سموتريتش السابقة بشأن تدمير حركة حماس.

ونقلت قناة 12 عن رئيس الوزراء قوله لسموتريتش: "كنت حتى الآن مشغولا بملف إيران — أما الآن فسأتفرغ لضمان التزام الجيش بتعليماتي".