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وزير الخارجية: قضية المياه "وجودية"... ومصر لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها

11:06 م الأحد 13 يوليه 2025

وزير الخارجية بدر عبدالعاطي

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن قضية مياه النيل هي قضية وجودية لمصر ولا تقبل التهاون أو التفاوض في ثوابتها، مشددًا على أن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، مع وجود تنسيق كامل من خلال لجنة عليا يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتتابع بشكل دقيق تطورات الموقف.

وأوضح "عبدالعاطي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، من مالابو، أن مصر استنفدت جميع الوسائل الدبلوماسية والتفاوضية على مدار أكثر من 11 عامًا من المفاوضات، إلا أن الطرف الآخر لا يزال يُظهر تعنتًا واضحًا في مواقفه.

وأشار إلى أن مصر كانت واضحة في إعلان موقفها، حيث تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها المائي ومصالحها الاستراتيجية في حال حدوث أي ضرر مائي جسيم يهدد شعبها أو أمنها القومي.

وقال وزير الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع هذا الملف في صدارة أجندته السياسية خلال جميع اللقاءات الدولية، ويحرص دائمًا على التأكيد بأن حقوق مصر المائية غير قابلة للتفاوض أو التفريط.

وأكد عبد العاطي، على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بقضية الأمن المائي، مشيرًا إلى ضرورة فهم المواطنين لحجم التحديات المرتبطة بالملف، خاصة في ظل استمرار الممارسات الأحادية للطرف الآخر.

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