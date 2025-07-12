وكالات

في إجراء رمزي لإبداء مرونة في تطبيق قرار المصالحة وحل الحزب، الذي أقره زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان مع الحكومة التركية، أقدم عشرات المسلحين من الحزب على إحراق أسلحتهم في منطقة السليمانية بشمال العراق.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام عربية ودولية، عشرات المسلحين الأكراد وهم يحرقون أسلحتهم في إطار المرحلة الأولى من عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، بعد نحو 4 عقود من القتال ضد القوات التركية.

مقاتلو حزب العمال الكردستاني يحرقون أسلحتهم في أولى خطوات تسليم السلاح بالسليمانية شمال العراق، ضمن عملية السلام مع #تركيا#قناة_الغد #العراق #كردستان pic.twitter.com/PaOJXv5xfw — قناة الغد (@AlGhadTV) July 11, 2025

من جانبه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتصار بلاده وشعبه، مؤكدا أن كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة تهدف إلى مستقبل تركيا واستقلالها، داعيا مواطنيه إلى عدم القلق من المسار المتبع.

وقال أردوغان، خلال كلمة أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن 4 عقود من القتال أسفرت عن مقتل نحو 50 ألف شخص، بينهم 2000 جندي تركي