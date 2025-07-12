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مسؤول إسرائيلي: لن ننظر موافقة واشنطن لمهاجمة إيران إذا استأنفت برنامجها النووي

06:07 م السبت 12 يوليه 2025

ترامب ونتنياهو

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وكالات
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، بأن إسرائيل ستهاجم إيران إذا استأنفت العمل في برنامجها النووي.
وأكد المسؤولون، أن الرئيس الأمريكي لم يعارض خطة نتنياهو للهجوم على إيران، لكنه أبلغه بأنه يفضل المفاوضات.
ومع ذلك، أوضح مسؤول إسرائيلي، أن تل أبيب لن تلتزم بالحصول على موافقة واشنطن للهجوم على إيران مجددا، لافتا إلى أن الضغط الذي يمارسه ترامب على نتنياهو، يعتمد على مدى سعي إيران وجديتها في استئناف العمل ببرنامجها النووي.
وشدد المسؤول الإسرائيلي في تصريحاته لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن طهران لن تتمكن من استعادة اليورانيوم المخصب من منشأتي فوردو ونطنز، نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بهما.

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دونالد ترامب بنيامين نتنياهو إيران برنامج إيران النووي
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