وكالات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة، معتبرًا أن هذه الخطوة هي "الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى أفق للسلام" بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "أؤمن بمستقبل حل الدولتين الذي سيتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن مع جيرانها. أؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في باريس ولندن وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذه الديناميكية السياسية التي تؤدي وحدها إلى أفق للسلام".

وأكد ستارمر التزام بلاده بالتوصل إلى تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية دور المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام الشامل والاستقرار في المنطقة.

وفي تصريحات أخرى خلال المؤتمر الصحفي، حذّر ماكرون من "التهديد الروسي الخطير" الذي لا يزال يهدد أمن أوروبا واستقرارها، وقال: "علينا أن نواجه هذا التهديد ونتخذ خطوات جادة لمراجعة استراتيجيتنا الدفاعية".

وأشار الزعيم الفرنسي إلى ضرورة تعزيز التعاون العسكري بين دول أوروبا الغربية، وخاصة في ظل تصاعد التوترات مع روسيا، وتزايد مخاوف بعض الدول الأوروبية الشرقية من طموحات توسعية محتملة.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكد على نفس الرؤية، مؤكدًا أن على أوروبا العمل على "تعزيز الدفاع المشترك"، وشدد على أهمية التعاون في المجال النووي وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة.

وخلال اجتماع عقد الأربعاء في داونينغ ستريت أعلن الزعيمان عن اتفاق غير مسبوق في مجال إدارة الهجرة عبر قناة المانش، حيث تم الاتفاق على مشروع "تبادل المهاجرين" بنظام "واحد مقابل واحد".

وقال ستارمر: "لأول مرة سيتم وقف المهاجرين الوافدين بواسطة زوارق صغيرة، ثم إعادة توزيعهم بين البلدين"، مضيفًا: "مقابل كل إعادة، يمكن لأحد الأفراد دخول المملكة المتحدة من خلال نظام قانوني ومراقب".

الاتفاق يهدف إلى تخفيف الضغط على الحدود البريطانية، حيث عبر أكثر من 21 ألف مهاجر القناة الإنجليزية حتى الآن هذا العام، وهو رقم قياسي.