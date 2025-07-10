ترامب: سنعمل على تيسير السلام في السودان وليبيا



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته ستعمل على تيسير السلام في أماكن مثل السودان حيث توجد مشاكل كثيرة، وكذلك في ليبيا.

واستشهد ترامب بوساطة إدارته ودور كبير مستشاري الرئيس للشؤون الإفريقية في توقيع اتفاق السلام مؤخرا في البيت الأبيض بين وزيري خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

وجاء حديث الرئيس الأمريكي لدى استقباله اليوم الأربعاء في البيت الأبيض زعماء الغابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا والسنغال.

وأشار ترامب إلى أن إدارته أغلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "للقضاء على الهدر والاحتيال والإساءة".

وأضاف "نعمل بلا كلل من أجل خلق فرص اقتصادية جديدة تشمل الولايات المتحدة والعديد من الدول الأفريقية… وهذا سيكون أكثر فعالية واستدامة"، وفقا لروسيا اليوم.