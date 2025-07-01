الأمم المتحدة تحذر السودانيين الفارين من الحرب

القاهرة - (أ ب)

حذرت منظمة الأمم المتحدة من أن ملايين الأشخاص الفارين من الصراع في السودان يواجهون خطر التعرض للجوع بشكل أكبر خلال بحثهم عن ملجأ في دول تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي.

وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين إن أكثر من أربعة ملايين لاجئ سوداني في الدول المجاورة معرضون لخطر المزيد من انعدام الأمن الغذائي، حيث من المتوقع أن يتضاءل التمويل الحيوي للمساعدات الغذائية المنقذة للحياة في الأشهر المقبلة في جمهورية أفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وليبيا وأوغندا وتشاد.

وقتل نحو 40 ألف شخص ونزح حوالي 13 مليون شخص، بما في ذلك إلى دول أخرى، بسبب الحرب الأهلية في السودان التي بدأت في أبريل 2023، وفقا لتقديرات من وكالات الأمم المتحدة.

وقالت شبكة أطباء السودان إن ما يقرب من نصف السكان المتبقين في السودان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، حيث تعاني بعض مناطق البلاد من سوء التغذية، وهو ما أسفر عن وفاة 239 طفلا في الأشهر الستة الماضية في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقالت الشبكة إن الأطفال قضوا نحبهم نتيجة نقص شديد في الغذاء والدواء، وتفجير مستودعات الأغذية في الولاية السودانية بين يناير ويونيو.