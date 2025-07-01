وكالات



قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي البرنامج النووي الإيراني وملف أوكرانيا.



وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون حث بوتين على الموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.



وفي السياق نفسه، قال الكرملين في بيان له: "تم إجراء مكالمة هاتفية بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون".



وأكد الرئيس الروسي خلال المحادثة أن النزاع الأوكراني هو "نتيجة مباشرة" لسياسات الدول الغربية، مشيرا إلى أن الغرب عمل لسنوات على تحويل أوكرانيا إلى منصة معادية لروسيا، وهو الذي يطيل أمد العمليات القتالية حاليا.

