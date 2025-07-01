أكسيوس: أمريكا تواصلت مع مصر وقطر لصياغة مقترح محدث لوقف حرب غزة

وكالات



نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين ومصادر مطلعة أن مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف، سيعقد لقاءً اليوم الثلاثاء مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، لمناقشة الأفكار الأمريكية المتعلقة بخطة ما بعد الحرب في قطاع غزة.



ووفق الموقع، من المتوقع أن يطلع ويتكوف نظيره الإسرائيلي على الجهود الجارية لتأمين وقف لإطلاق النار مع حركة حماس لمدة 60 يوماً، في إطار صفقة يجري العمل على تحديثها بالتنسيق مع وسطاء قطريين ومصريين.



وأضافت المصادر أن ويتكوف أوضح للوسطاء أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم ممارسة ضغط سياسي للتوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأشارت إلى أن الأفكار المطروحة من قبل ترامب بشأن "اليوم التالي" في غزة لا تزال عامة، مع استعداد واشنطن لتعديل صيغة الاتفاق لجعله أكثر قبولاً لحماس، لكنها ترفض تقديم موافقة مسبقة على إنهاء الحرب.