روبيو: العقوبات الأمريكية لن تعيق مستقبل سوريا

(وكالات)

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية "لن تقف في طريق مستقبل سوريا"، وذلك في أول تعليق رسمي عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على البلاد.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح روبيو أن القرار الجديد يأتي في إطار دعم الولايات المتحدة لسوريا "مستقرة وموحدة، تعيش في سلام داخلي ومع محيطها"، مؤكدًا أن واشنطن تتحرك لتعزيز الاستقرار في المنطقة، دون أن تُبقي العقوبات عائقًا أمام هذا الهدف.

In accordance with @POTUS’s Executive Order ‘Providing for the Revocation of Syria Sanctions,’ the U.S. is taking further actions to support a Syria that is stable, unified, and at peace with itself and its neighbors. U.S. sanctions will not be an impediment to Syria’s future.