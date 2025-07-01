روبيو: العقوبات الأمريكية لن تعيق مستقبل سوريا

(وكالات)

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية "لن تقف في طريق مستقبل سوريا"، وذلك في أول تعليق رسمي عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على البلاد.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح روبيو أن القرار الجديد يأتي في إطار دعم الولايات المتحدة لسوريا "مستقرة وموحدة، تعيش في سلام داخلي ومع محيطها"، مؤكدًا أن واشنطن تتحرك لتعزيز الاستقرار في المنطقة، دون أن تُبقي العقوبات عائقًا أمام هذا الهدف.

In accordance with @POTUS’s Executive Order ‘Providing for the Revocation of Syria Sanctions,’ the U.S. is taking further actions to support a Syria that is stable, unified, and at peace with itself and its neighbors. U.S. sanctions will not be an impediment to Syria’s future. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 30, 2025

ووقع ترامب على أمر رئاسي، مساء أمس الاثنين، يقضي بإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ سنوات، مع الإبقاء على العقوبات الفردية الموجهة ضد شخصيات محددة، على رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد، والمقربون منه، إضافة إلى المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وتجارة المخدرات، والأنشطة الكيميائية المحظورة، وكذلك الجهات المرتبطة بتنظيم داعش والجماعات المدعومة من إيران.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن القرار يندرج ضمن "رؤية شاملة لدعم سوريا آمنة وموحدة، لا تشكل مأوى للتنظيمات الإرهابية، وتضمن الحقوق الدينية والعرقية لكافة مكوناتها"، مشيرة إلى أن هذا المسار سيخدم الأمن والازدهار في المنطقة ككل.

وبحسب الوثيقة، فإن الظروف التي دفعت واشنطن لفرض العقوبات قد شهدت "تغيرًا ملموسًا" خلال الأشهر الستة الماضية، في إشارة إلى ما وصفه البيان بـ"إجراءات إصلاحية" اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، دون توضيح ماهية تلك الخطوات.