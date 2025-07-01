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توقف خدمة غسيل الكلى في مجمع الشفاء الطبي بغزة

10:12 ص الثلاثاء 01 يوليو 2025

قطاع غزة

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وكالات

أعلن مجمع الشفاء الطبي عن توقف خدمة غسيل الكلى نتيجة نفاد الوقود، وفقًا لما أفادت به وزارة الصحة في قطاع غزة.

وقالت صحة غزة، إن الاستمرار في عدم توفير الوقود يعني الموت المحتم لكل المرضى والجرحى في المستشفيات.

ومن جانبه، قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة للجزيرة، إن المستشفى بدأ وقف عمليات غسيل الكلى بسبب نفاد الوقود، وإن 350 مريضًا حياتهم مهددة.

ونوه على أن مرضى قسم العناية المركزة يواجهون خطر الموت بسبب نفاد الوقود، معلنًا أنه الساعة 12 ظهرًا ستتوقف المولدات الكهربائية ومئات المرضى يواجهون الموت.

وتابع مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة: "للأسف لا خيارات أمامنا لمواجهة نفاد الوقود وسنضطر لوقف خدماتنا"، مؤكدًا أن الحل الوحيد لاستمرار العمل هو تزويدهم بالوقود فورًا خلال ساعة أو ساعتين.

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غزة مجمع الشفاء الطبي خدمة غسيل الكلى
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